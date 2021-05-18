شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الدهب ينتقد شريف إكرامي.. ويؤكد: أحمد الشناوي «ظالم نفسه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود ابو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز لابد من إراحته خلال المباريات المقبلة للفريق، حتى يتمكن من استعادة ثقته ومستواه الفني .

وأضاف أبوالدهب في تصريحات تليفزيونية '': يجب أن يجلس الجهاز الفني للفريق بقيادة رودولفو أروابارينا مع شريف إكرامي لمناقشة الأخطاء المتكررة للحارس، والحديث عن أسباب تراجع مستواه في الآونة الأخيرة .

واختتم أبوالدهب: المهدي سليمان وأحمد الشناوي يستحقان الحصول على الفرصة في المباريات المقبلة، فالأول لعب دوراً كبيراً خلال الموسم الماضي مع الفريق وكان أحد الأسباب الرئيسية لتأهل الفريق إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية العام الماضي، أما أحمد الشناوي فهو حارس مرمى مميز ويتمتع بإمكانيات فنية رائعة لكنه يتحمل جزءًا كبيراً من ابتعاده عن المشاركة في المباريات، بسبب انشغاله في أمور بعيدة كل البعد عن كرة القدم .