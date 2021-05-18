شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق : لاعبو الزمالك يهددون بعدم خوض التدريبات بسبب المستحقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد فاروق نجم النادي الأهلي السابق أن الساعات الماضية شهدت غضباً كبيراً داخل نادي الزمالك، بسبب أزمة المستحقات المالية المتأخرة لدى اللاعبين.

وأضاف فاروق في تصريحات تليفزيونية أن اللاعبين أبلغوا باتريس كارتيرون بعدم خوض التدريبات إلا في حال صرف المستحقات المتأخرة، حيث أعربوا عن غضبهم الشديد بسبب الوعود الوهمية المتكررة التي تحددها الإدارة لصرف المستحقات أكثر من مرة ولكن دون جدوي .