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فاروق : لاعبو الزمالك يهددون بعدم خوض التدريبات بسبب المستحقات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد فاروق نجم النادي الأهلي السابق أن الساعات الماضية شهدت غضباً كبيراً داخل نادي الزمالك، بسبب أزمة المستحقات المالية المتأخرة لدى اللاعبين.

وأضاف فاروق في تصريحات تليفزيونية أن اللاعبين أبلغوا باتريس كارتيرون بعدم خوض التدريبات إلا في حال صرف المستحقات المتأخرة، حيث أعربوا عن غضبهم الشديد بسبب الوعود الوهمية المتكررة التي تحددها الإدارة لصرف المستحقات أكثر من مرة ولكن دون جدوي .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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