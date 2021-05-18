شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. رضا عبد العال ينقذ الأهلى من خسارة الدوري بهدف فى جمهورية شبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 18 مايو 1996، سجل رضا عبد العال مهاجم الأهلى هدفا قاتلا فى شباك رضا الأشرم حارس جمهورية شبين فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ضمن فعاليات الأسبوع رقم "23" لمسابقة الدورى "1995-1996" ليحافظ الأهلى على آماله فى الاحتفاظ باللقب للعام الثالث على التوالى بعد حفاظه على فارق النقاط بينه وبين الزمالك المتصدر إلى نقطتين، وكانت المباراة تقترب من التعادل، وهو ما يعنى زيادة الفارق مع الزمالك إلى أربع نقاط مرة أخرى وازدياد الأمر صعوبة على الأهلى قبل أن يتدخل الساحر رضا عبد العال ويسدد كرة قوية سكنت شباك شبين بعد 170 ثانية من الدقيقة 90، وأحرز هدفا أشعل هستيريا الأفراح فى شبين والقاهرة وكل مكان به أهلاوى فى مصر وخارجها.

هدف رضا عبد العال كان سبباً فى تتويج الاهلى ببطولة الدورى بعد منافسة استمرت فى الأسابيع التالية حتى توجت فيما بعد بمباراة تاريخية أمام الزمالك أنهت الصراع لصالح الفريق الأحمر.

وشارك رضا عبدالعال لستة مواسم متتالية مع القلعة البيضاء، تألق فيها بشكل كبير وأصبح نجم الشباك الأول فى نادى الزمالك، ثم انتقل للنادى الأهلى فى صفقة أصبحت حديث الصحافة المصرية لمدة 45 يوما، خاصة أن قصة انتقاله للقلعة الحمراء صاحبتها أحداث كثيرة مثل تحريره لمحضر شرطة ضد نادى الزمالك، بسبب رفض مسئوليه استلام إخطار يفيد بانتهاء تعاقده مع النادى.

وقع للنادى الأهلى بعد قيام مسئولى الزمالك بتخفيض قيمة عقده من 45 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه، ليقوم اللاعب بالانتقال للأهلى مقابل 625 ألف جنيه لمدة 5 مواسم.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.