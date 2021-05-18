شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري يترقب مصير حميد أحداد مع الزمالك أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، مصير مشاركة المغربي حميد أحداد لاعب الفريق، فى المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وأصبح حميد أحداد، مهددا بالغياب عن مباراة الزمالك المقبلة أمام طلائع الجيش للإصابة بالتواء في القدم خلال مباراة إنبي، التي أقيمت مساء الجمعة بالدوري وحسمها الأبيض بثلاثة أهداف لهدف، ليفضل الجهازين الطبي والفني، عدم استكمال أحداد للمباراة حتى لا تتفاقم الإصابة حيث شارك في المباراة بالدقيقة 76 بدلا من التونسي سيف الدين الجزيري، لكن خرج بالدقيقة 89 متأثرا بإصابته ليلعب 13 دقيقة فقط قبل مغادرة الملعب.

وسيضمن الجزيري الاستمرار في تشكيل فريق الزمالك أمام طلائع الجيش، حال غياب حميد أحداد حيث قاد المهاجم التونسي التشكيل الأساسي لفريقه في مباراة إنبي الأخيرة، قبل مشاركة أحداد بدلا منه، ولكن كشفت المباريات الماضية أن الفرنسي كارتيرون مقتنع بأحداد بشكل أكبر من الجزيري.

ويخضع حميد أحداد لكشف طبي جديد على هامش مران الزمالك اليوم الثلاثاء، وبناءا عليه سيتم تحديد برنامج علاجي للمهاجم المغربي للتعافي من الإصابة والمشاركة في التدريبات المقبلة بشكل طبيعي.