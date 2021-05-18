اخبار الرياضه

أبو الدهب: الإسماعيلي انتعش بقدوم إيهاب جلال

0 نشر
بليغ أبو عايد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الدهب: الإسماعيلي انتعش بقدوم إيهاب جلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق بآداء لاعبي الاسماعيلي تحت قيادة الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال خلال مباريات الدور الثاني من الممتاز .

وأضاف أبو الدهب في تصريحات تليفزيونية '' : الاسماعيلي عاد من جديد تحت قيادة إيهاب جلال ، وحقق الفوز في خمس مباريات متتالية وهذا أمر لم يحدث منذ فترة طويلة ، فقد نجح جلال في إعادة الروح إلى لاعبيه ، وهو ما افتقده الدراويش منذ بداية الموسم الجاري مع جميع الأجهزة الفنية التي أشرفت على تدريبه .

واختتم أبو الدهب : جماهير الاسماعيلي تنفست الصعداء فور قدوم إيهاب جلال لتدريب الفريق ، ووضعوا كل آمالهم في عودة الفريق إلى الطريق الصحيح على جلال ومعاونيه ، وهو ما تحقق بالفعل ، لذلك أرى أن إيهاب جلال هو الصفقة الأبرز للإسماعيلي هذا الموسم .

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا