شكرا لقرائتكم خبر عن «بيريز» يدرس إعادة «أنشيلوتى» لتدريب «ريال مدريد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ الفرنسى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، لاعبى الميرنجى بقراره النهائى بشأن الاستمرار أو الرحيل عن النادى الملكى، منذ أيام قليلة.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن زيدان أبلغ اللاعبين فى غرفة الملابس بأنه سيرحل عن النادى بنهاية الموسم الحالى.

وأشارت إلى أن زيدان اجتمع باللاعبين بالفعل عقب الإقصاء من دورى أبطال أوروبا أمام تشيلسى، وتحديدًا قبل مباراة الليجا ضد أشبيلية.

وأوضحت أن هذا الاجتماع كان وراء بدء زيدان المؤتمر الصحفى الخاص لمباراة أشبيلية فى وقت متأخر عن المعتاد.

وقالت إن زيدان درس القرار طويلاً، ووصل إلى قرار نهائى بشأن مستقبله.

ويعتقد المدرب الفرنسى أن مهمته فى ريال مدريد انتهت، وأنه حان وقت الرحيل.

فى السياق ذاته، تفكر إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، فى إعادة مدرب سابق للميرنجى لتولى المهمة الفنية خلفًا للفرنسى زين الدين زيدان.

وزعم العديد من التقارير أن زيدان سيرحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالى، وأن المدرب الفرنسى أبلغ لاعبى الميرنجى بهذا القرار منذ أيام.

ووفقًا لصحيفة «ديلى ميل» البريطانية، فإن مسؤولى ريال مدريد يفكرون فى إعادة الإيطالى كارلو أنشيلوتى إلى «سانتياجو برنابيو» إذا رحل زيدان بنهاية الموسم.

وسبق أن درب أنشيلوتى ريال مدريد وفاز معه بلقب دورى أبطال أوروبا عام 2014، لكن بيريز أقاله عقب نهاية الموسم التالى، بعد خسارة الليجا والتشامبيونز ليج.

وذكرت أن عودة أنشيلوتى إلى ريال مدريد قد يصاحبها عودة جاريث بيل المعار إلى توتنهام، والذى سبق أن تألق مع الفريق الملكى تحت قيادة المدرب الإيطالى.

وأكدت «ماركا» أن أسطورة الريال ومدرب الفريق الثانى، راؤول جونزاليس، هو المرشح الأبرز لخلافة زيدان، إلى جانب الإيطالى ماسيميليانو أليجرى، والألمانى يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألمانى، الذى سيترك منصبه بعد نهائيات أمم أوروبا الصيف المقبل.

ومن المنتظر أن يغادر زيدان الريال بعدما تُوج بـ11 لقبا، ويرغب فى الفوز بلقبه رقم 12 من خلال لقب الدورى الإسبانى كهدية نهاية مرحلته الثانية، حيث ودع الفريق فى الأولى فائزًا بلقب دورى أبطال أوروبا.