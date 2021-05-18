شكرا لقرائتكم خبر عن صدام «نادال وديوكوفيتش» يحفظ هيبة الثلاثى الكبير في روما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيلتقى المصنف الأول عالميا الصربى نوفاك ديوكوفيتش، مع منافسه الأكبر الإسبانى رفائيل نادال فى المباراة النهائية لبطولة روما للتنس للأساتذة، ما يعنى استمرار تألق «الثلاثة الكبار» فى الملاعب، بينما تتردد آراء تتحدث عن سيطرة جيل جديد من اللاعبين الأصغر سنا على المشهد.

وفى آخر 4 بطولات للأساتذة فئة 1000 نقطة، فاز باللقب لاعبون من خارج «الثلاثة الكبار» وهم ديوكوفيتش ونادال والسويسرى المخضرم روجر فيدرر. لكن المباراة النهائية لبطولة روما للأساتذة اليوم الأحد، ستجمع بين المصنفين الأول والثانى فى البطولة ديوكوفيتش ونادال وستكون هذه المواجهة رقم 57 بين النجمين الكبيرين.

ويتفوق اللاعب الصربى فى سجل المواجهات المباشرة مع نادال بعد فوزه 29 مرة، مقابل 27 فوزا لنادال الذى حصد 20 لقبا فى البطولات الأربع الكبرى تماما مثل فيدرر.

وقال ديوكوفيتش (33 عاما) للصحفيين، بعد فوزه بقبل النهائى على الإيطالى لورينتسو سونيجو: «رفائيل وأنا ضحكنا قليلا فى غرفة الملابس بعد فوزى على ستيفانوس تسيتسيباس».

وأضاف: «ضحكنا بسبب ما يتردد عن استمرار تمسك اللاعبين الكبار بمواقعهم وعدم الاستسلام. لأنه قال فى مكان ما قبل أيام قليلة إننا.. روجر وأنا وهو كبار فى السن لكنى لا أتفق معه فى ذلك. فأنا أعتقد أننا نقدم طاقة جديدة مختلفة»، ولا نتراجع أمام محاولات الجيل الجديد. وفاز الروسى دانييل ميدفيديف (25 عاما) بلقب البطولة الختامية لموسم الرجال وببطولة باريس للأساتذة العام الماضى وبالفعل أزاح نادال (34 عاما) من المركز الثانى فى قائمة التصنيف الدولية لمحترفى التنس.

وفاز هوبرت هوركاتش وتسيتسيباس وألكسندر زفيريف بألقاب بطولات الأساتذة الثلاث التى أقيمت هذا العام، بينما كان اليونانى (22 عاما) الأصغر سنا بينهم.

لكن ديوكوفيتش ونادال سيعودان فى وقت لاحق من اليوم الأحد إلى دائرة المنافسة على ألقاب الأساتذة، بعد أن واجه كل منهما تحديات صعبة فى الأدوار السابقة من بطولة روما.

وعن المواجهة المقبلة مع نادال قال ديوكوفيتش «جميل أن أواجهه من جديد فى المباراة النهائية. فقد لعبت أمامه أكبر عدد من المباريات طوال مسيرتى وهو بالتأكيد منافسى الأكبر على الإطلاق».

وأردف ديوكوفيتش: «مواجهته على الملاعب الرملية فى نهائى واحدة من أكبر البطولات على مستوى العالم، يشكل دائما دافعا إضافيا بالنسبة لى. ورغم كل ما حدث خلال مسيرتينا الحافلتين فإن المواجهة بيننا تظل تتميز بهذه الإثارة الفريدة».