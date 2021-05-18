شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعوض عبد الغنى غياب محمود علاء عن الزمالك أمام الطلائع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمود علاء مدافع الزمالك، عن مباراة طلائع الجيش المقرر لها الخميس المقبل، في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك إصابة محمود علاء بمزق في العضلة الضامة، بعدما خضع اللاعب لأشعة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي الأخيرة، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة المقبلة لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وأصبح محمد عبد الغني مدافع الزمالك، المرشح الأول لتعويض غياب محمود علاء في تشكيلة الزمالك الأساسية أمام طلائع الجيش، ولكن هذا سيتوقف على حالة اللاعب الطبية حيث عاني من إجهاد خلال الفترة الأخيرة.

ويخضع عبد الغني لاختبار طبي في تدريبات الزمالك اليوم الثلاثاء، لتحديد مدي تخلصه من الأجهاد الذى كان يعاني منه، والذى تسبب في غيابه عن لقاء انبي الذى أقيم مساء الجمعة الماضي.

الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كاريترون يرغب في تحديد مصير عبد الغني حتي يتمكن من الدفع به بجوار محمود حمدي الونش في لقاء طلائع الجيش، الذى سيقام مساء الخميس المقبل في ظل غياب محمود علاء للإصابة .

وفى حال عدم جاهزية عبد الغني سوف يضطر كارتيرون للدفع بمحمد عبد السلام الغائب عن المباريات منذ فترة طويلة وهو ما يجعله يسعي لتجهيز عبد الغني ليلعب بجوار الونش.