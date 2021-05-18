شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس اللعب بثلاثي ارتكاز بموقعة الإياب ضد صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني الدفع بثلاثي وسط ارتكاز في مباراة الفريق الأحمر القادمة ضد صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، باعتبارها مباراة صعبة ويرغب الجهاز الفني في تأمين نتيجة مباراة الذهاب بهدفين نظيفين من خلال غلق منطقة المناروات لمنع وصول الكرة إلى مهاجمي بطل جنوب إفريقيا.

ويفاضل بيتسو موسيماني المدير الفنى لفريق الأهلى بين أكثر من لاعب للدفع به بجوار عمرو السولية واليو ديانج في وسط الملعب سواء محمود متولي أو أحمد رمضان بيكهام، باعتبارهما يجيدان اللعب في هذا المركز، في ظل إصابة الثنائي حمدي فتحي وأكرم توفيق وعدم تأكد موقفهما من المشاركة في لقاء الإياب ضد صن داونز من عدمه.

كما يفكر موسيماني في اللعب برامي ربيعة في وسط الملعب مع ديانج والسولية باعتبار أنه يجيد اللعب في هذا المركز وسبق له المشاركة فيه كثيرا، حيث يرغب الجهاز الفني في منع صن داونز من التحكم في منطقة وسط الملعب بلقاء العودة.

وشهدت مباراة الذهاب فى القاهرة تهديد مرمى محمد الشناوى حارس الأهلى أكثر من مرة ولكن تألق الحارس حال دون اهتزاز شباكه، ليخرج الأهلى فائزا بهدفين نظيفين.