شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم بعد إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الزمالك، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ومنح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر ، وذلك بعد مواجهة إنبي يوم الجمعة الماضي، في ثاني أيام العيد والفوز بنتيجة 3-1، على أن يستأنف الفريق تدريبات اليوم استعدادا لمباراة الطلائع مساء الخميس.

وأكد الجهاز الإداري لفريق الزمالك أنه لا توجد غيابات في صفوف الفريق عن مباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز بسبب الحصول علي بطاقات صفراء، حيث أوضح الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق أن البطاقة الصفراء التي حصل عليها محمد عبد الشافي أمام إنبي هي الثانية له في الموسم الحالي.

وخاض محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، تدريبات تأهيلية منفردة الأحد الماضي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، تحت إشراف أحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال بالجهاز الفني للزمالك.

وأدى شيكابالا حصة تدريبات بدنية داخل الجيمانيزيوم، رغم حصول لاعبي الزمالك على راحة من التدريبات وذلك من أجل رفع معدل اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.