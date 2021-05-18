شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السابق : لم نحسم التأهل والنادي يعاني من ضغط المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق أن الفريق يعاني من ضغط المباريات في الآونة الأخيرة ما بين مباريات الدوري العام ومباريات دوري أبطال إفريقيا ، مشيراً إلى صعوبة خوض مباراة كل ثلاثة أيام .

وأضاف عبد المنعم في تصريحات تليفزيونية يحسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى الآن رغم تفوقه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين ، لكن الأجواء في جنوب إفريقيا مختلفة تماماً ، والمباراة لن تكن سهلة على اللاعبين والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني .

واختتم عبد المنعم : الأهلي يحتاج إلى تسجيل هدفاً مبكراً في مباراة الإياب أمام صن داونز ، حتى يزيد من حظوظه في حسم التأهل إلى نصف النهائي ، ويصعب من مهمة الفريق الجنوب إفريقي .