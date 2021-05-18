شكرا لقرائتكم خبر عن أليسون بيكر حديث الصحف البريطانية بعد هدفه في «وست بروميتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل النجم المصرى محمد صلاح تألقه مع فريق ليفربول الإنجليزى، وذلك بعدما نجح في قيادة فريقه للفوز على وست بروميتش ألبيون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج».

وأحرز محمد صلاح الهدف الأول للريدز في مرمى وست بروميتش، ليتربع على قمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 22 هدفًا، مناصفة مع هارى كين، مهاجم توتنهام. ويطمح الفرعون المصرى في التسجيل خلال مواجهتى بيرنلى وكريستال بالاس المقبلتين لكى يتوج بلقب هداف الدورى الإنجليزى للمرة الثالثة في تاريخه.

وفى السياق ذاته، ألقت الصحف البريطانية الضوء على الهدف الذي أحرزه البرازيلى أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول خلال مباراة وست بروميتش، حيث نجح في إحراز الهدف الثانى لفريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، بعدما خرج من مرماه ليشارك في آخر فرصة لليفربول والتى كانت من ركلة ركنية، ليرتقى للكرة العرضية من أرنولد ويحولها برأسه في شباك الضيوف مانحًا فريقه فوزًا مهمًا وغاليًا.

ومنح الفوز فريق ليفربول الأمل في التأهل لدورى أبطال أوروبا، مع حاجة الفريق لتحقيق الفوز بجميع مبارياته المتبقية وعلى أمل تعثر تشيلسى أو ليستر سيتى، اللذين يسبقانه في جدول الترتيب.

فقد عنونت صحيفة «ديلى ستار»: «ضربة أليسون القاضية، الحارس ممتلئ بالدموع بعد إهدائه هدفه الانتصارى في الدقيقة الأخيرة لوالده الراحل». كما قالت صحيفة «ميرور»: «استعد وانطلق مثل بيكر، حاسم اللقاء أليسون يهدى هدفه الرائع في الدقيقة 95 لوالده الراحل».وحرصت صحيفة «ديلى إكسبريس» الإنجليزية على نقل تصريحات الحارس البرازيلى، الذي أهدى فيها الهدف لوالده، قائلًا: «هذا لأجلك يا والدى، أليسون باكيًا يهدى هدفه الانتصارى لوالده الراحل».