شكرا لقرائتكم خبر عن آن لـ«إكرامي» أن يعلق قفازيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات شريف إكرامى، حارس مرمى فريق بيراميدز، مثار سخرية من رواد السوشيال ميديا، بعدما تكررت أخطاؤه في المباريات، ما يكلف فريقه الكثير.

وفجّر خطؤه في مباراة بيراميدز وإنييمبا النيجيرى، التي أقيمت أمس الأول، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونيفدرالية، والتى انتهت بفوز بيراميدز 1/4، عاصفة من التهكم ضده.

»المصرى اليوم» تستعرض خلال التقرير التالى أبرز الأخطاء التي وقع فيها إكرامى مع فريقه طوال الموسم، والتى دفعت النقاد لمطالبته بإعادة تفكيره في مسألة استمراره بالملاعب كى يحافظ على تاريخه.

البداية في مباراة الاتحاد الليبى، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية، وكاد شريف أن يتسبب في هدف في مرماه، بعدما خرج من مرماه ليراوغه مهاجم الفريق الليبى، إلا أن أحمد سامى، المدافع، تدخل في الوقت المناسب لينقذ الموقف. وفى مباراة غزل المحلة، بالدورى، بالجولة السابعة عشرة، فشل شريف في الإمساك بتسديدة مهاجم الغزل، لتنتهى المباراة بالتعادل بين الفريقين 1/1.

واستمرت أخطاء الحارس في بطولة الدورى أيضًا، ففى لقاء سيراميكا، في الجولة الـ21، فشل في الإمساك بالكرة لترتد إلى أحمد محسن، ليحرز منها الهدف الرابع لفريقه، وتنتهى المباراة بفوز فريق سيراميكا 2/4.

أما في البطولة الإفريقية، فوقع شريف في خطأ ساذج بمباراة فريقه أمام الرجاء المغربى، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفيدرالية، بعدما حول إحدى الكرات التي كانت متجهة لخارج المرمى إلى داخل الملعب وتسكن شباكه.

وأخيرًا، كانت مباراة إنييمبا النيجيرى عندما تسلّم الكرة في منطقة جزائه، وتأخر في تمريرها ليخطفها المهاجم منه ويسجل منها الهدف الأول لفريقه، قبل أن يتدارك لاعبو بيراميدز الموقف ويسجلوا أربعة أهداف. الأرقام تشير إلى أن نتائج شريف مع بيراميدز هذا الموسم ليست طيبة، حيث لعب 31 مباراة في مختلف البطولات، واستقبلت شباكه 30 هدفًا وهو معدل كبير، لكنه استطاع الحفاظ على نظافة شباكه في 13 مباراة.