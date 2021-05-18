شكرا لقرائتكم خبر عن ساسي يشترط 40 مليون جنيه سنويًا للتجديد.. وتعديلات فى تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش الهامة والمرتقبة فى الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز، المقررة إقامتها الخميس المقبل على أرض ملعب استاد القاهرة.

ويدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، منح النجم التونسى فرجانى ساسى تعليمات فنية جديدة داخل المستطيل الأخضر، خلال المباريات المقبلة، كنوع من تنشيط الحركة الهجومية للفريق الأبيض، خلال اللقاءات الهامة والمرتقبة فى الدورى المصرى الفترة المقبلة.

وطلب فرجانى ساسى قيمة مالية تصل لفوق الأربعين مليون جنيه فى الموسم، مقابل الموافقة على تجديد عقده خلال الفترة المقبلة مع فريقه الزمالك، وهو ما رفضه مسؤولو الزمالك، ومن المنتظر أن يحسم هذا الملف قريبا، ومطالبة اللاعب التونسى بتخفيض راتبه السنوى. ومازال مصير محمود علاء يسيطر عليه الغموض ولم يتضح موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق التى ستنطلق اليوم استعدادا لمباراة طلائع الجيش. وكان الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، كشف عن إصابة محمود علاء، مدافع الفريق، بمزق فى العضلة الضامة، بعدما خضع اللاعب للأشعة. وأكد أسامة أن علاء سيخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى فى الفترة المقبلة لتجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية فى أقرب وقت ممكن. وواصل محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريباته التأهيلية المنفردة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، تحت إشراف أحمد عصمت، مساعد مخطط الأحمال بالجهاز الفنى للزمالك. كما أدى شيكابالا حصة تدريبات بدنية داخل الجيمانيزيوم، وذلك من أجل رفع معدل اللياقة البدنية، استعدادا للفترة المقبلة.