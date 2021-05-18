شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الزمالك: ابني «أهلاوي».. ومحمود الخطيب «قالي عرفت تربي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف إبراهيم عبدالله، عضو مجلس إدارة الزمالك، بإنتماء نجله إلى النادي الأهلي، وعدم تشجيعه للزمالك الذي ينتمى والده له خاصة وسط العمل العام الذي يقع فيه حاليا خلال اللجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء خلفا للمجلس الراحل بقيادة مرتصى منصور. وقال عبدالله، خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، «عرفت الخطيب على ابني وقولتله ده أهلاوي، والخطيب رد وقال عرفت تربي.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الخميس المقبل في الجولة 23 من الدوري ،ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ48 نقطة بفارق سبع نقاط عن الأهلي الذي لعب 3 مباريات أقل .

كان النادي الأهلي قد أعلن عن تأسيس شركة كرة قدم كأول نادي جماهيري في مصر يعلن هذه الخطوة، ستكون شركة الأهلى لكرة القدم مسؤولة عن العديد من الأمور داخل النادى الأهلى بعد تشكيلها رسميا من قبل مجس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، ويترأسها ياسين منصور، رئيسًا لمجلس الإدارة، والمهندس مصطفى مراد فهمي، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، والكابتن حسام غالي عضوًا بمجلس الإدارة.

ووفقا لمصدر داخل الإهلى فإن الشركة ستكون هي المسؤولة عن كافة أمور كرة القدم بالنادي الأهلي من تنظيم كرة القدم والتعاقدات وإعارات اللاعبين وحقوق الرعاية وحقوق البث وكل أعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفعاليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية.

كما تقوم شركة الكرة بتسويق ما يرتبط بها من حقوق البث- حقوق الرعاية- السلع والمنتجات المرخصة- منتجات برامج التسويق التعاوني- الإعلانات والتصديق على المنتجات- انتقالات وإعارات اللاعبين- مبيعات الإعلام الجديد- البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية- الأكاديميات- المعسكرات- المباريات. كما تمثل شركة الكرة بالأهلي النادي أمام الاتحاد المصري لكرة القدم والكاف والفيفا وسيكون ممثل الشركة حاضرا في كل المحافل سواء في انتخابات اتحاد الكرة أو انتخابات رابطة الأندية أو أي أمور شبيهة.