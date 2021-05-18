شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتلقى اتصالا من باريس سان جيرمان لضمه بجوار ميسي (صور وتفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول أصبح منذ فترة طويلة على ردار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعد وقوعه في العديد من المشاكل مع مدربه منذ بداية أزمة شارة قيادة ليفربول الإنجليزي، حتى غضب النجم المصري عقب خروجه خلال الشوط الثاني أمام فريق تشيلسي الذي أقيم في مارس الماضي.

محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، تلقى اتصالا من أحد المسؤولين في باريس سان جيرمان خاصة وسط أنباء خروجه من صفوف فريقه ليفربول الإنجليزي نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة «ميرور» الإنجليزية، فإن باريس سان جيرمان اتصل بمهاجم ليفربول، محمد صلاح، بشأن عرض ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفي المقبل خاصة وسط أنباء رحيل كيليان مبابي وخلعه قميص باريس سان جيرمان.

صحيفة ميرور تكشف تفاصيل عرض باريس سان جيرمان لضم محمد صلاح

وأكد التقرير أن المحادثات بين محمد صلاح وباريس سان جيرمان، لا تزال في المراحل الأولية في الوقت الحالي، على أن تشهد الأسبابيع المقبلة مراحل الحسم بشأن ضم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني الأول. ووضعت إدارة باريس سان جيرمان خطة فنية كبيرة لضم ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وليفاندوفكسي، مهاجم بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسينتهي عقد صلاح في عام 2023، وقد اعترف في وقت سابق من هذا الشهر أنه لم يتم الاتصال به بعد بشأن التمديد. ويخوض المهاجم المصري سباقًا مع هاري كين على الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل في مرمى وست بروميتش يوم الأحد ليرتفع رصيده إلى 22 هذا الموسم، لكن قد يكون هذا هو آخر موسم له في إنجلترا إذا تم تصديق التقارير في فرنسا.