شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس عودة ياسين منصور للنادي الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل النادى الأهلى عن كواليس تشكيل شركة الأهلى لكرة القدم، التى تم إسناد رئاستها لرجل الأعمال ياسين منصور، وتضم المهندس مصطفى مراد فهمى نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وحسام غالى عضوًا بمجلس الإدارة، فيما تقرر تعيين سعد شلبى قائمًا بأعمال المدير التنفيذى للنادى، كما تم تعيين المهندس أيمن إسماعيل رئيسًا لشركة الأهلى للمنشآت الرياضية، والمهندس حازم هلال والأستاذة مى سامى حافظ، عضوين بمجلس الإدارة، وتعيين يحيى راشد، وزير السياحة الأسبق، رئيسًا لشركة الأهلى للخدمات الرياضية، والأستاذة سها الترجمان والمهندسة إيمان عبدالمنعم سامى عضوتين بمجلس الإدارة.

وأضاف المصدر أن عدة جلسات جمعت محمود الخطيب، رئيس النادى، بالأعضاء الذين تم اختيارهم لشركة كرة القدم، وفى مقدمتهم ياسين منصور الذى رحب بالعودة مرة أخرى لخدمة الكيان «الأهلى»، والمساهمة فى الحفاظ على هوية النادى والوقوف بجواره فى الوقت الراهن الذى يتعرض فيه الأهلى للعديد من الضغوط، خصوصًا الأزمات المالية نتيجة الأعباء الكثيرة التى يتكبدها النادى، سواء لإتمام الصفقات الجديدة من اللاعبين، والتى تحتاج ملايين الدولارات، بينما تأثرت الدخول منذ جائحة كورونا التى أثرت على جميع الأندية بما فيها الأهلى.

وأشار المصدر إلى أن الهدف الأساسى وراء عودة منصور هو الترتيب لخوضه انتخابات مجلس الإدارة المقبلة وسط حماس شديد من الخطيب الذى يرى أهمية وجود دماء جديدة تحمل خبرات عديدة، حيث يعتبر منصور واحدًا من الأسماء المهمة التى يحتاجها النادى نظرًا لخبراته كرجل أعمال، فضلًا عن امتلاكه خبرات عديدة فى مجال الإدارة، حيث سبق أن نجح فى انتخابات النادى الأهلى كعضو مجلس إدارة، بينما يمتلك مصطفى مراد فهمى خبرة كبيرة اكتسبها من منصبه كسكرتير عام للاتحاد الإفريقى لكرة القدم بجانب خبراته الكبيرة فى تنظيم البطولات الكبرى، فيما يمتلك حسام غالى سجلًا حافلًا على صعيد الكرة ويحظى بحب الجماهير الأهلاوية، ويتم إعداده حاليًا لدخول مجلس إدارة النادى، خاصة أن الانتخابات المقبلة سوف تشهد عددًا من الوجوه التى تمتلك خبرات عديدة فى مجالى الكرة والإدارة.

وتابع المصدر أن ياسين منصور حدد عدة نقاط خلال جلسته مع الخطيب لقبول المنصب الجديد، أولها منح شركة الكرة الصلاحيات الكافية التى تضمن نجاح عملها ودون تدخل من مجلس الإدارة ليستقر الرأى على أن يكون الخطيب حلقة الوصل بين الشركة ومجلس الإدارة للتشاور واتخاذ القرارات، كما شدد منصور على ضرورة نبذ الانقسامات وفتح صفحة جديدة بهدف العمل لصالح الأهلى والحفاظ على هويته لضمان استمراره كواحد من أعرق الأندية على مستوى القارة الإفريقية.

وكشف المصدر أن ياسين منصور وعد بإتمام صفقتين سوبر للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية فى خطوة أولى له لمساعدة الفريق على الاستمرار فى إنجازاته والمنافسة على جميع البطولات التى يشارك فيها على المستويين المحلى والإفريقى.

وينتظر أن تجتمع شركة الكرة خلال الأيام المقبلة لوضع الخطوط العريضة للبدء فى مهام عملها وتوزيع التكليفات، وذلك بحضور محمود الخطيب، المفوض من مجلس الإدارة للتنسيق مع الشركة، كما ينوى التشكيل الجديدة لشركة الكرة التركيز على الملفات التى تدر دخلًا على النادى لإنعاش الخزينة وتلبية المطالب المالية.