عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من الاستاد إلى شركة كرة القدم.. الأهلي يرسم خريطة مشروعات الزمالك

الثلاثاء 18 مايو 2021

الخليج 365

يبدو أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد تغاضى عن حالة الندية التي تجمع بينه وبين غريمه التقليدي الأهلي، بعدما بات يسير على خطاه بشكل مستمر.



ولعل آخر ما اقتفى فيه مسؤولو الزمالك خطى نظرائهم في الأهلي، ما أعلنه النادي الأبيض، من الموافقة على تأسيس شركة خاصة لإدارة كرة القدم خلال السنوات المقبلة.

شركة كرة القدم

وأعلن نادي الزمالك أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي وافقت في اجتماعها، مساء الإثنين، على تأسيس شركة كرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وقررت إدارة النادي في اجتماعها برئاسة عماد عبد العزيز، وبحضور هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة، وسامي صبحي، أمين الصندوق، تأسيس الشركة كشركة مساهمة مصرية، وفقا لقانون الرياضة، وتحديد رأس مالها المبدئي، على أن يتم تشكيل مجلسها خلال الفترة المقبلة.

قرار مجلس إدارة نادي الزمالك جاء بعد نحو 24 ساعة من قرار إدارة الغريم التقليدي الأهلي، الذي أعلن تأسيس 3 شركات خلال الفترة المقبلة، من بينها شركة كرة القدم.

وأعلن الأهلي، الأحد، تأسيس شركة لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وشركة للمنشآت الرياضية برئاسة أيمن اسماعيل، وشركة للخدمات الرياضية برئاسة يحيى راشد.

استاد جديد

من ناحية أخرى، اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التعاقد مع الإنتاج الحربي، لبناء فرع النادي وكذلك الاستاد الجديد بالسادس من أكتوبر.

إعلان الزمالك لم يكن هو صاحب السبق فيه أيضا، إذ أنه أعلن عن الأمر بعد نحو 24 ساعة أيضا من وضع الأهلي لحجر أساس استاده الجديد مطلع الشهر الحالي.

الأهلي أعلن إطلاق استاده الجديد في احتفالية كبيرة، أقيمت يوم 1 مايو/آيار الجاري، بحضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري.

وبعد ساعات قليلة من إعلان الأهلي، أعلن عمرو الدردير أن الزمالك سيطلق استاده هو الآخر، بعد توقيع بروتوكول اتفاق مع الإنتاج الحربي.

وقبل ذلك، كان قد سبق الأهلي نظيره الزمالك في إطلاق قناة فضائية ثم تبعه غريمه.