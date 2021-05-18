الزمالك: فكرة إنشاء شركة لكرة القدم ندرسها قبل 3 أشهر على إعلان الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد عمرو الدرديري، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن شركة النادي ستطرح في البورصة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الفكرة يتم دراستها منذ 3 أشهر.

وأضاف "الدرديري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء ontime" المذاع عبر فضائية " اون تايم سبورتس" أن رأس مال الشركة في البداية 2 مليار جنيه مصري، وسيكون للنادي نسبة 51%؛ ليكون له حق الإدارة، بينما سيكون الباقي في البورصة.

وتابع: الفكرة لها أكثر من 3 أشهر نعمل عليها قبل النادي الأهلي، وتم الحصول على موافقات وزارة الرياضة وسيتم اتخاذ إجراءات إنشاء الشركة من اليوم الثلاثاء.

واختتم "المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك"تصريحاته، قائلا: الشركة هي السبيل لتطوير الكرة المصرية، وستكون مختصة بفريق كرة القدم بالنادي.