شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يتجه لمعسكر الغردقة استعدادا لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه ظهر اليوم الثلاثاء، منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد إلى الغردقة للدخول فى معسكر مغلق يستمر لمدة أسبوعين، فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

وأجرى منتخب اليد مسحة لجميع اللاعبين والجهاز الفنى قبل الدخول فى المعسكر، حيث يضم 21 لاعبا بدون المحترفين.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة اليد مؤخرا مواعيد مباريات منتخب اليد فى أولمبياد طوكيو 2021 المقبلة، والتى ستقام فى شهر يوليو المقبل، وبدأ منتخب مصر لكرة اليد فترة الإعداد للأولمبياد بمعسكر مغلق فى المركز الأوليمبى 26 أبريل الماضى، بمشاركة جميع الدوليين والمحترفين.

ويتولى أيمن صلاح، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة، ومعه عاصم السعدنى المشرف على المنتخب، ومؤمن صفا عضو اللجنة، الانتهاء من خطة إعداد المنتخب للأولمبياد، مع وضع برنامج المعسكرات الخارجية.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالى بتوقيت القاهرة :

مصر × البرتغال السبت 24 يوليو 12:30 ظهرا .

مصر × الدنمارك الاثنين 26 يوليو 7:15 صباحا .

مصر × اليابان الأربعاء 28 يوليو 7:15 صباحا .

مصر × السويد الجمعة 30 يوليو 9:15 .

مصر × البحرين الأحد 1 أغسطس 4:00 فجرا .