شكرا لقرائتكم خبر عن دروس خصوصية لمدافعى أسوان بعد استقبال 10 أهداف فى آخر 4 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق أسوان، بقيادة علاء عبد العال، على عقد محاضرات فنية مكثفة مع لاعبي الفريق بسبب الأخطاء الدفاعية المتكررة، والتى كبدت أسوان استقبال 10 أهداف فى آخر 4 مباريات بالدورى العام، كان آخرها ثلاثية الإسماعيلي بالجولة 22، والتى انتهت بفوز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولم يتذوق أسوان طعم الانتصارات فى الدوري العام منذ الفوز على إنبي فى 6 أبريل الماضى.

ويحتل أسوان المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 21 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 6 لقاءات، بينما تلقى أسوان الهزيمة في 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفاً آخر.

ويستعد أسوان لمواجهة مصر المقاصة في السابعة مساء غد الأربعاء، في اللقاء الذي يستضيفه استاد أسوان ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام.

وتعتبر مباراة أسوان والمقاصة، هي ثاني مباراة لأبناء الجنوب خلال الموسم الجاري بعد مباراة إنبي، والتي فاز فيها أسوان بهدف نظيف، وذلك بعد فترة طويلة من ابتعاد أسوان عن ملعبه بسبب تداعيات فيروس كورونا منذ الموسم الماضي.