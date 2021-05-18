المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً بالجبل الأخضر استعداداً للدراويش

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القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الثلاثاء، فريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل، معسكراً مغلقاً بالجبل الأخضر، استعداداً لمواجهة النادي الاسماعيلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء غد الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الدولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان المقاولون قد خضع لإجراءت تحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا قبل اللقاء المرتقب مع الاسماعيلي، ويأمل ذئاب الجبل في مواصلة العروض القوية التي بدأت الدور الثاني بالفوز على وادي دجلة.

ويحتل المقاولون المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 24 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد الفوز في 6 مباريات، والتعادل فى مثلهم، بينما تلقى المقاولون الهزيمة في 10 لقاءات أخرى.

وكان المقاولون قد فاز في مباراة الجولة الماضية بالدوري العام على البنك الأهلي بهدف نظيف، وطلب عماد النحاس لاعبي المقاولون بمواصلة العروض القوية في الدور الثاني لوضع الفريق في المركز الذي يليق به.

من جانبه، يرى المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمشرف على قطاع الكرة، أن التحكيم المصري بحاجة إلى وقفة من قبل لجنة الحكم، مؤكداً أنه في وجود الفار كان يجب أن تقل الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات إلا أن العكس ما حدث.