مدرب المريخ: الأهلي محظوظ.. وأداءه سيكون أفضل ضد صنداونز في العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد كلارك روبرت المدير الفني للمريخ السوداني أن النادي الأهلي كان محظوظًا بتحقيق نتيجة التعادل خلال مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

واشار روبرت في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2، إلى أن الأهلي بإمكانه تقديم أداء أفضل أمام صنداونز خلال لقاء الإياب من دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مدرب المريخ: "الأهلي كان محظوظًا بالتعادل معنا".

وأكمل: "لا أعتقد أن الأهلي أدى أفضل مبارياته أمام صنداونز، خطأ الحارس أونيانجو لا يغتفر في الهدف الثاني، بل كان يجب أن يتم طرده بعد تدخله العنيف على محمد شريف".

وأضاف: "لو طُرد أونيانجو لوجد الأهلي أريحية أكبر في اللقاء، ولكن هم في النهاية الفريق الأكبر في أفريقيا ويلعبون داخل مصر وخارجها بنفس الطريقة ولديهم دومًا الثقة في تحقيق الفوز".

واختتم: "الأهلي بإمكانه الفوز على صنداونز في لقاء العودة، سيتعرض الفريق لهجوم أكبر وهو ما سيمنحه أفضلية الهجوم بأريحية أكثر، وسيكون بإمكانه اللعب بالتمريرات القصيرة، أظن أن الاداء سيكون أفضل من الذهاب كثيرًا".