رسميًا | كريم حسن شحاته مديرًا رياضيًا لفريق البنك الاهلي المصري

أعلن فريق البنك الاهلي المصري تعيين مدير الكرة السابق لأندية النجوم والترسانة “كريم حسن شحاته” في منصب المدير الرياضي للفريق خلال النصف الثاني من الموسم الجاري، تحضيرًا لفترة الانتقالات الصيفية 2021.

وقال مجلس إدارة نادي البنك الاهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عبر الحساب الرسمي بموقع إنستاجرام “أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الاهلي المصري انضمام الكابتن كريم حسن شحاته إلى منظومة فريق الكرة الأول بالنادي في منصب المدير الرياضي”.

وتُعد هذه التجربة هي الأولى من نوعها بالنسبة لنجل أسطورة مدربي منتخب مصر “حسن شحاته” في منصب المدير الرياضي.

ويحتل فريق البنك الاهلي – الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز – المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن أسوان صاحب المركز الـ 15 والأخير في صراع النجاة من الهبوط إلى دوري المظاليم.

وحظى البنك الاهلي ببداية جيدة نوعًا ما في أول 8 جولات من منافسات الدوري المصري هذا الموسم 2021/2020، حيث تمكن من التعادل مع وادي دجلة والإسماعيلي وبيراميدز وسموحة والأهلي، وفاز بثلاثية نظيفة أمام الإنتاج الحربي، مع خساراتين أمام سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب.

لكن الفريق دخل بعدها سلسلة من النتائج السلبية بخسارة 8 مباريات والتعادل في 3 مباريات، مكتفيًا بتحقيق انتصارين فقط في 14 مباراة كانا خارج قواعده أمام أسوان والإنتاج الحربي (2/0 و3/1).

ولا تزال أمام البنك الاهلي فرصة جيدة لتحقيق البقاء، حيث تتبقى له 7 مباريات أمام أندية في نفس مستواه تقريبًا مثل إنبي والجيش والجونة وأسوان، وتبقى أقوى مبارياته المتبقية أمام سموحة وبيراميدز والمصري البورسعيدي.