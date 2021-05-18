موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في نهائي كأس فرنسا والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب فرنسا مباراة نهائي كأس فرنسا موسم 2021/2020 بين باريس سان جيرمان وموناكو، مساء يوم الاربعاء الموافق 19 مايو، والتي يأمل كلا الفريقين بالفوز بها لإنقاذ موسمهم بلقب ما قبل جولة الحسم الصعبة في الدوري الفرنسي.

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في نهائي كأس فرنسا على ستاد دو فرانس في ضاحية سان دوني، يوم الاربعاء عند الساعة 19:15 بتوقيت جرينيتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس HD2 بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة” الذي علق على جميع مباريات النادي الباريسي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

كما سينقل هذا اللقاء على قنوات بولسات سبورت ويورو سبورت 2 الفرنسية وسبورت TV5 البرتغالية، بالاضافة إلى القناة المجرية الرياضية C Sport Hd2، والقناة الرياضية النرويجية V Sport HD2.

وبلغ باريس سان جيرمان نهائي كأس فرنسا يوم الاربعاء 12 مايو الجاري، بصعوبة كبيرة بعد أن تغلب على نادي مونبلييه بفارق ركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة (4/5) بعدما تعادلا إيجابيًا 2/2 في الوقت الأصلي.

وفي اليوم التالي لحق موناكو بباريس إلى النهائي بفضل اكتساحه للفريق القادم من دوري الدرجة الرابعة الفرنسية “روميي فاليير” بنتيجة 5/1.

ويعتلي نجم هجوم باريس سان جيرمان “كيليان مبابي” قائمة هدافي كأس فرنسا 2021 برصيد 6 أهداف بفارق هدفين عن زميله في الفريق “ماورو إيكاردي” صاحب المركز الثاني بنفس رصيد أهداف المهاجم الجزائري ونجم مونبلييه “آندي ديلور”.

جدير بالذكر فوز موناكو بنتيجة 2/0 في آخر مباراة جمعته بباريس سان جيرمان في الجولة 26 من الدوري الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء، وسجل الثنائية “سفيان ديوب وجويليرمو ماريبان”.

ويحتل ليل المركز الأول في الدوري الفرنسي برصيد 80 نقطة بفارق نقطة يتيمة عن باريس سان جيرمان الثاني، وثلاث نقاط عن موناكو الثالث، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية موسم الليج آ والمقرر لها يوم 23 مايو الجاري.