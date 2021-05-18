شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع لحارس مرمى سيراميكا وصديقة بطريق الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض محمد جمال، حارس مرمى فريق نادي سيراميكا كليوباترا لحادث بطريق «رأس غارب- الغردقة» حيث انقلبت السيارة الخاصة به، ما أدى لإصابته وأحد أصدقائه.

وتواصل الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي بنادي سيراميكا كليوباترا على الفور مع حارس الفريق، واطمأن على حالته الصحية، وتأكد تعرضه لبعض الكدمات البسيطة.

وأوضح طبيب سيراميكا كليوباترا، أن الحارس تعرض لجرح سطحي بالرأس، استلزم ٤ غرز.

وأكد فريد رضوان أن حالة الحارس محمد جمال، باتت مستقرة تمامًا، مشيرًا إلى أنه سيغادر مستشفى رأس غارب المركزي خلال ساعات، بعد تلقي العلاج.