شكرا لقرائتكم خبر عن لقب الدوري الإسباني .. موعد المباراة الأخيرة لفريقي أتليتكو مدريد والريال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب الدوري الإسباني موسم 2020- 2021 من نهايته ولم يتبقى سوى مباراة واحدة وأخيرة حيث يتصارع كلا من فريقي أتليتكو مدريد وريال مدريد حاليا على اللقب وفارق النقاط بينهم قريب للغاية ولن تحسمها سوى المباراة الاخيرة لكل فريق، حيث يتصدر فريق أتليتكو مدريد حتى الان برصيد 83 نقطة من 37 مباراة، يليه فريق ريال مدريد بنفس عدد المباريات ولكنه يملك 81 نقطة، ثم برشلونة ثالثا والذي خرج من المنافسة على اللقب بنفس عدد المباريات ولكنه يملك 76 نقطة، يليهم إشبيلية برصيد 74 نقطة .

وفيما يلي موعد المباراة الأخيرة المتبقية وموعدها لفريقي أتليتكو مدريد والريال على اللقب الاسباني موسم 2020- 2021.

- موعد المباراة الاخيرة لفريق أتليتكو مدريد

موعد مباراة بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد السبت 22 مايو 2021

موعد مباراة بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد السبت 22 مايو 2021

- موعد المباراة الاخيرة لفريق ريال مدريد

موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال السبت 22 مايو 2021

موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال السبت 22 مايو 2021

وتقام كلا المبارتين في نفس الموعد وهو الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة .