بطولة السعودية: النصر يتعاقد مع البرازيلي تاليسكا

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الرياض : أعلن نادي النصر السعودي الاثنين تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي البرازيلي أندرسون تاليسكا، ليمثل الفريق بدايةً من الموسم المقبل قادماً من غوانغجو أف سي الصيني.

ونشر حساب نادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو قصير يظهر خلاله البرازيلي تاليسكا، مع عنوان "العالمي مكانه في العالمي". وتمكّن النصر من حسم صفقة تاليسكا (27 عامًا) بعد منافسة قوية مع منافسه الهلال على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولعب تاليسكا في صفوف غوانغجو منذ عام 2018، وكان يرتبط معه بعقد حتى 2022.