شكرا لقرائتكم خبر عن حارس سيراميكا يتعرض لحادث سير بطريق غارب الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد جمال، حارس مرمى فريق نادي سيراميكا، لحادث بطريق "رأس غارب - الغردقة"، حيث انقلبت السيارة الخاصة به، ما أدى إلى إصابته وأحد أصدقائه.

وتواصل الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي بنادي سيراميكا، على الفور مع حارس الفريق، واطمأن على حالته الصحية، وتأكد تعرضه لبعض الكدمات البسيطة.

وأوضح طبيب سيراميكا أن الحارس تعرّض لجرح سطحي بالرأس، استلزم 4 غرز، مؤكدا أن حالة الحارس باتت مستقرة تمامًا، مشيرًا إلى أنه سيغادر مستشفى رأس غارب المركزي خلال ساعات، بعد تلقي العلاج.

وفى سياق آخر كشف معتز البطاوي، المشرف على فريق الكرة بنادى سيراميكا، عن مصير ثنائى هجوم الفريق شادى حسين وأحمد ياسر ريان، بعد تألقهما مع الفريق بالفترة الأخيرة.

وقال البطاوى، فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، أحمد ياسر ريان من اللاعبين المؤثرين معنا بشكل كبير، وكنا رافضين تماما مبدأ الإعارة، ولكنه جاء إلينا إعارة لموسم واحد واحترمنا رغبته وهدفه للعب فى الأولمبياد، وهذا ما لمسناه منه بعدما أصبح هداف الدورى، ونتمنى أن يتواجد معنا موسما أو موسمين وحتى بشكل نهائي، ولكن سنجلس مع ريان والأهلى ونرى إن كانت هناك إمكانية لتواجده معنا.

وأضاف البطاوي، حتى الآن لا توجد عروض رسمية لشادى حسين، وهو يؤدى بشكل جيد وحال تلقيه عرضا جيدا سنجلس مع اللاعب وضياء السيد ونناقش العرض.

وأشار إلى أن الفترة الماضية كانت لبناء الفريق لذ احتجنا إلى لاعبين كثر، أما الآن فالتدعيمات ستكون فى أضيق الحدود وستتم بالاتفاق مع ضياء السيد.

واختتم تصريحاته قائلا: "كنا نتمنى إنهاء صفقة أحمد سامى، وأنهينا الأمور مع المقاصة واللاعب، ولكن بيراميدز تدخل فى الصفقة، وعرض مبلغا أكبر ووقّع لبيراميدز.

وفاز نادى سيراميكا على نظيره فريق المريخ السوداني، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة الودية التى خاضها الفريقان مساء الأحد، وسجل وينفول كوبينا الهدف الأول لفريق سيراميكا بعد مرور 20 دقيقة من الشوط الأول، وقبل نهاية الشوط الأول استطاع عاشور الأدهم تسجيل الهدف الثانى بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لينتهى الشوط الأول بتقدم سيراميكا بهدفين.