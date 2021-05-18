شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الله: الزمالك بطل الدوري بلا منازع ولم يستفد نهائيا من التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم عبد الله، عضو نادي الزمالك، أن نادى الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر بما يساهم به من دعم للمنتخبات على مر السنين، وفي تتويجها بالبطولات.

وقال إبراهيم عبد الله خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الزمالك لم يستفد نهائيا من التحكيم، ولكنه من أكثر الأندية تحملا لأخطاء الحكام البشرية على مر العصور، وضاعت منه العديد من البطولات بسبب أخطاء الحكام".

وأضاف: "هيكتور كوبر كان خيار الزمالك الأول خلفا للبرتغالى باتشيكو، ولكنه رفض تولى المهمة، فتم الاتجاه للاستعانة بالفرنسي باتريس كارتيرون لدرايته الكاملة بأفريقيا وكل ما يخص فريق الزمالك بغض النظر عن ما حدث أثناء رحيله عن الفريق في المجلس السابق".

وتابع: "الزمالك ينفق أكثر من مليار و300 في السنة، منها رواتب فريق الكرة والموظفين بـ600 مليون جنيه، ووافقنا على إنشاء شركة للكرة بطريقة مختلفة عن الأندية الأخرى، وبكرة الصبح سنرسل جوابا لوزارة الرياضة للموافقة على الإنشاء".