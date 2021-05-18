شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابي: المحلة الحصان الأسود بالدوري.. والشناوي إضافة للفراعنة بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أسامة عرابي، نجم الأهلي سابقا، أن فريق غزل المحلة هو الحصان الأسود بالدوري المصري هذا الموسم؛ لأنه أكثر فريق يقدم مستويات ونتائج أكبر من إمكانياته، بعكس الفرق الأخرى إما أن تؤدي في حدود إمكانياتها أو تؤدي بأقل من إمكانياتها.

وعن رؤيته لأفضل مدرب في الموسم الحالي، أكد أنه من حيث النتائج فهو بيتسو موسيماني ولكن خارج الأهلي فهو خالد عيد؛ لأنه تولى فريق من الدرجة الثانية، ولم يصرف عليه مثل باقي فرق الممتاز، وكان الجميع يتوقع هبوطهم، ولكن ضمن البقاء في الدوري من منتصف الموسم دون الانتظار لنهاية المسابقة، خاصة بعد الفوز على الأهلي وإنبي، وكونه يتمكن من حسم البقاء في الممتاز من منتصف الموسم فهو إنجاز، وهناك فرق أكبر منه في الإمكانيات لا تزال تصارع الهبوط.

ورشح عرابي الأهلي والزمالك، ومن بعدهما بيراميدز للفوز بالدوري، مؤكدا أن الباقي سيتصارع على المراكز التالية.

وعن أفضل لاعب في الدوري المصري أوضح أن محمد الشناوي ومستواه لم يتراجع وكل المباريات يؤدي بشكل جيد، وأتمنى رؤيته في قيادة عرين المنتخب الأولمبي بأولمبياد طوكيو؛ لأنه إضافة كبيرة للفراعنة الصغار.

وعن قدرة منتخب مصر على الصعود لكأس العالم، شدد على أن منتخب مصر دائما ما يكون المرشح الأول للصعود إلى كأس العالم بتاريخه وإمكانيات لاعبيه، ولكن لا أعلم مع من ستوقعنا التصفيات من المنتخبات التي تنافس على الصعود للمونديال.