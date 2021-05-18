شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابي: الجيل الحالي بالأهلي تنقصه الروح.. ومستوى بواليا غير مقنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤمن أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، بأن الجيل الحالي للأهلي تنقصه الروح، ويجب أن تكون روح اللاعبين أعلى من ذلك؛ لأن هذا ما ينقص الجيل ليكون مثل الأجيال السابقة التي تعاقبت على تمثيل الأهلي، كما أن غياب الجماهير يؤثر على اللاعبين؛ لأنه الدافع الأول للاعبين، وهو من يمنحهم الاستنفار، وغيابهم يؤثر بالسلب على أداء الفريق.

وشدد على أن أفضل لاعب في الأهلي هذا الموسم هو محمد الشناوي أفضل لاعب في الموسم الحالي؛ لأن مستواه ثابت من بداية الموسم، ومن بعده علي معلول وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، مؤكدا أن مستوى الشناوي لم يتراجع، ويقدم كل المباريات بشكل جيد مع الأهلي، ورغم ذلك فإنه أحد أهم اللاعبين في صفوف الأهلي.

وأشار إلى أن والتر بواليا لم يعط مردود إيجابي مع الأهلي حتى الآن، وهو لاعب جيد، ولكن مردوده غير مقنع لجماهير الأهلي، وبحاجة لإحراز أهداف لأن هذا هو دور المهاجم رغم أنه لاعب جيد.

وعن حقيقة اقترابه من الانضمام للجهاز الفني للأهلي، شدد على أنه لا يعلم حقيقة الأمر ولم يتحدث معه أحد من أجل التواجد في الجهاز الفني، مضيفا: "أنتظر عرضا مناسبا، ووصلتني عدة عروض من أندية الدرجة الثانية تصل إلى 8 أو 9 عروض، ولكني رفضتها؛ لأنني أتمنى العمل في الدوري الممتاز، لأن كل الفرق التي دربتها بالممتاز قدمت معها نتائج طيبة، وغالبية الفرق التي توليت تدريبها كانت في أوقات عصيبة، وانتشلتها من كبوتها، ولم أتولَّ تدريب فرق من بداية الموسم، باستثناء السنة الأولى مع الإنتاج الحربي، كما أنني حققت نتائج هائلة مع أسوان، واستلمته وكان لديه 10 نقاط فقط وقدته لنتائج مميزة بمشوار الدوري".