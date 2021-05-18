شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: فكرة إنشاء شركة الكرة بدأت قبل إعلان الأهلي عن مشروعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو الدرديري، المتحدث الرسمي لنادى الزمالك، إن فكرة إنشاء شركة الكرة بالنادى الأبيض بدأت قبل إعلان الأهلي عن شركته، مؤكدا أنها ستكون مسئولة عن كل ما يخص الكرة، وسيتم طرحها في البورصة المصرية بنسبة 49%.

وقررت إدارة نادي الزمالك، في اجتماعها، برئاسة اللواء مستشار عماد عبد العزيز، وبحضور المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، واللواء سامي صبحي أمين الصندوق تأسيس الشركة كشركة مساهمة مصرية وفقا لقانون الرياضة، وتحديد رأس مالها المبدئي، على أن يتم تشكيل مجلسها الفترة المقبلة.

وتحدث الدرديري، في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامى مدحت شلبي عن إصابة محمود علاء، قائلا: "علاء عنده مزق في العضلة الضامة، بعدما خضع لأشعة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي الأخيرة في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وسيغيب 4 مباريات".

وفى ذات السياق أكد محمد أسامة، طبيب الزمالك، أن علاء سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة المقبلة؛ لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.