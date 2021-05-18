شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يصل القاهرة استعدادا للانضمام للمنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد مجدى عبد الغنى، عضو اتحاد الكرة السابق، أن مصطفى محمد، مهاجم فريق جالاتا سراي التركي، وصل القاهرة؛ للانضمام إلى معسكر المنتخب الأولمبى في يونيو المقبل.
وقال عبد الغنى، في تصريحات تليفزيونية، إن مصطفى محمد تواصل مع شوقى غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عقب وصوله القاهرة للحديث عن تفاصيل المعسكر المقبل، وكذلك برنامج المنتخب قبل أولمبياد طوكيو، وكان جهاز المنتخب قد أرسل البرنامج كاملا لنادى جالاتا سراي فى وقت سابق.
وحدد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، أول يونيو المقبل موعدا لإعلان قائمة الفريق استعدادًا لدخول معسكر الفريق لأولمبياد طوكيو.
ومن المقرر أن يكشف الجهاز الفني مع إعلان قائمة اللاعبين عن برنامج الفريق خلال أجندة يونيو، ويعكف الجهاز الفني على متابعة جميع اللاعبين المرشحين للانضمام للمعسكر الذي يعتبر الأخير قبل إعلان القائمة النهائية التي سيتم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم 30 يونيو.
وأرسل الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، استدعاءً رسميًّا للثنائى مصطفى محمد المحترف فى جالاتا سراي التركي، وعمر مرموش المحترف فى سانت بولي الألماني، للانضمام لمعسكر الفريق خلال يونيو المقبل ضمن برنامج الاستعداد لأولمبياد طوكيو.
واتفق مسؤولو اتحاد الكرة، مع شوقى غريب على إقامة معسكر المنتخب فى شهر يونيو المقبل، استعدادًا لخوض أولمبياد طوكيو فى شهر يوليو المقبل، بعدما سادت حالة من الغموض حول مصير المعسكر بعد تأجيل تصفيات كأس العالم، وتأجيل مباراتىّ منتخب مصر الأول أمام أنجولا والجابون، فى التصفيات المونديالية.