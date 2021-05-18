شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يصل القاهرة استعدادا للانضمام للمنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد مجدى عبد الغنى، عضو اتحاد الكرة السابق، أن مصطفى محمد، مهاجم فريق جالاتا سراي التركي، وصل القاهرة؛ للانضمام إلى معسكر المنتخب الأولمبى في يونيو المقبل.

وقال عبد الغنى، في تصريحات تليفزيونية، إن مصطفى محمد تواصل مع شوقى غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عقب وصوله القاهرة للحديث عن تفاصيل المعسكر المقبل، وكذلك برنامج المنتخب قبل أولمبياد طوكيو، وكان جهاز المنتخب قد أرسل البرنامج كاملا لنادى جالاتا سراي فى وقت سابق.