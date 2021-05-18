الزمالك: تفاوضنا مع جهات استثمارية لإنشاء شركة للكرة بطريقة مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

أكد إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية للزمالك، أنه تم الموافقة على إنشاء شركة للكرة للقلعة البيضاء بطريقة مختلفة عن باقي الأندية التي أعلنت عن هذا الأمر في قت سابق.

وقال عبدالله في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" وافقنا على انشاء شركة للكرة بطريقة مختلفة عن باقي الأندية التي أعلنت عن ذلك".

وأضاف:" تفاوضنا مع جهات استثمارية وحددنا الحصص ورأس المال وسنرسله للجهة الإدارية للحصول على الموافقة.

وتابع:" نحن أكبر قلعة رياضية في مصر، ونصرف مليار و300 مليون جنيه في الموسم، وكان هناك 256 مليون جنيه متأخرات حين تولينا مهمة إدارة النادي".

وأوضح، أن لجنة إدارة الزمالك الحالية حققت العديد من الانجازات خلال الفترة الماضية ولم يشعر بها أحد.