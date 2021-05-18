الزمالك: سنتحدث مع الإسماعيلي لتأجيل لقاء الكأس.. وعلاء يغيب 4 مباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن مدة الغياب المتوقعة لمحمود علاء مدافع الفريق تصل إلى أربع مباريات مقبلة.

وأشار الدردير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2، إلى أن إدارة الزمالك تنوي التواصل مع إدارة الإسماعيلي لتأجيل مباراة الكأس بين الفريقين.

وقال الدردير: "محمود علاء يعاني من تمزق عضلي قد يتسبب في غيابه لمدة 4 مباريات".

واختتم: "سنجري إتصالات مع مسؤولي النادي الإسماعيلي لتأجيل مباراة كأس مصر، وإذا وافقوا سنخاطب اتحاد الكرة، ووقتها قد يكون جدول مباريات الزمالك أفضل".

الجدير بالذكر ان الزمالك من المقرر أن يواجه المصري في دوري We المصري يوم 24 مايو، قبل لقاء الإسماعيلي يوم 27 من نفس الشهر، ثم الجونة في نهاية الشهر.