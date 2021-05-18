الزمالك: 2 مليار جنيه رأس مال متوقع لشركة الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء تتوقع أن يكون رأس مال شركة الكرة في النادي مبدئيًا بقيمة ملياري جنيه مصري.

وأشار الدردير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2، إلى أن فكرة تأسيس شركة الكرة في نادي الزمالك مطروحة أمام الإدارة منذ ثلاثة أشهر ماضية.

وقال الدردير: "سيتم تحديد أسعار للاعبي نادي الزمالك بعد تقييم من شركة محايدة لأنهم من بين أصول القلعة البيضاء وسيكونوا من مكونات رأس مال الشركة".

وأكمل: "سيتم طرح أسهم للشركة وبإمكان جماهير النادي شراءها كأي شركة أخرى في البورصة المصرية، النادي سيمتلك 51% من الأسهم كحق الإدارة على أن تطرح بقية الأسهم للتداول".

وأضاف: "من المتوقع أن يكون رأس مال الشركة ملياري جنيه مصري في بدايتها".

واختتم: "فكرة تأسيس شركة الكرة في نادي الزمالك موجودة منذ ثلاثة أشهر، من المستحيل أن تكون وليدة اللحظة، سنبدأ من الغد في إجراءات التأسيس لنبدأ فعليًا في أقرب وقت".