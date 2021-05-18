نشرة الإثنين.. قائمة الأهلي لمواجهة صنداونز.. واتحاد الكرة يعلن مقترحًا لعودة الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الإثنين 17 مايو 2021.

اتحاد الكرة يعلن مقترحًا لعودة الجماهير في مصر بـ3 شروط

ثنائي الأهلي في التشكيل المثالي لذهاب ربع نهائي الأبطال

إدارة الزمالك تعتمد تعاقد بناء الاستاد.. وتوافق على تأسيس شركة الكرة

قائمة الأهلي لصنداونز.. غياب مروان.. وعودة معلول وحمدي فتحي

إصابة محمد محمود ومصطفى شوبير بكورونا

الزمالك يفتتح البطولة الأفريقية لكرة السلة بفوز على بطل موزمبيق

إصابة توني كروس لاعب ريال مدريد بفيروس كورونا

كارتيرون يطالب بنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي إلى الإسكندرية

إيقاف وتغريم إبراهيم حسن لـ"السلوك غير الرياضي"

الاتحاد الإيطالي يمدد عقد مانشيني حتى عام 2026

حارس برشلونة يغيب عن منتخب بلاده في يورو 2020

تحديد مواعيد مباريات جولة حسم الليجا