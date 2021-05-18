سفير مصر بجنوب إفريقيا: لقاء الأهلي وصنداونز نهائي مبكر لدوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد الفاضلي سفير مصر بجنوب إفريقيا، أن مباراة الأهلي وصنداونز في العودة ستكون نهائي مبكر لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره صنداونز الجنوب افريقي، مساء السبت المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وقال الفاضلي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس:" مباراة الأهلي وصنداونز في العودة ستكون نهائي مبكر لدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: " الأهلي عليه مسؤولية كبيرة لأسعاد الجماهير المصرية والمباراة ستكون فارقة في مشوار الفريق في البطولة".

وأتم:"وجود محمود الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي دليل على أهمية مباراة صنداونز".

وكان الأهلي قد نجح في الفوز ذهابَا على صنداونز بهدفين نظيفين في القاهرة، قبل أن يتجه لجنوب أفريقيا لخوض مواجهة الإياب عصر السبت القادم.