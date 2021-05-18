اتحاد الكرة يعلن مقترحًا لعودة الجماهير في مصر بـ3 شروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أنه يجهز مشروع من أجل عودة الجماهير للمدرجات في أقرب وقت ممكن، مع وجود اشتراطات للحفاظ على سلامة الجماهير.

وقال مجاهد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" نجهز لمشروع لعرضه على الجهات المختصة لعودة الجماهير باعتبار من أول يوليو بنسب محددة وبشرط أن يكون الشخص حاصل على اللقاح".

وأضاف أنه تم وضع 3 شروط لعودة الجماهير تتمثل في السماح لأعداد محددة للتواجد في المدرجات، ونسبة معينة لكل ملعب من الملاعب المصرح بها لدخول الجماهير، بالإضافة لحصول الشخص المصرح له بالدخول على اللقاح ضد فيروس كورونا.

وتابع:" في حال الموافقة سيتم تنفيذ المشروع على الفور، ونملك شركات للأمن لديها خبرة طويلة ستسهل لنا هذا الأمر في حال الموافقة على المشروع".

وأتم تصريحاته:" سأقدم المشروع بدخول أعداد محددة بشرط أن يكون المشجع حاصل على اللقاح وسنقدم بيان بملاعب الدوري وسنضع كود لكل ملعب لتوزيع نسب الجماهير في كل ملعب".