أحمد مجاهد: لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة ..والأندية مسؤولة عن تصرفات الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أن العقوبات تطبق على جميع الأندية بمبدأ العدالة والمساواة بين الجميع دون النظر لأسماء.

وقال مجاهد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" تعلمت من السابقين أن اغمض عيني وأضع العقوبة دون النظر لأسماء بعينها، والمعيار دائما واحد في توقع الغرامة والعقوبات، و نحترم جميع الشخصيات".

وأضاف:" النادي مسؤول عن تصرفات المتواجدين في الملعب وهذا يشمل الجماهير التي تحضر في المدرجات لأن الأندية تختار الأسماء التي تحضر للمباريات".

وأوضح، أن إمام عاشور لاعب الزمالك قضى 9 مباريات من العقوبة التي وقعت عليه والـ 5 لاعبين الأخرين انتهت عقوبتهم بالفعل، مؤكدًا أنه لم يوجد تظلم الزمالك بشأن إمام عاشور داخل اتحاد الكرة.

وتابع:" نطالب الزمالك بسداد غرامة إمام عاشور وخماسي فريق الشباب حتى يتمكنوا من المشاركة مع الفريق بعد انتهاء العقوبة".

وعن موقفه من الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة ، أكد أنه ليس لديه أي نيه لخوض الانتخابات المقبلة.

وأتم مجاهد تصريحاته :"ثقتنا في الحكام المصريين سبب نجاح تجربتي القمة هذا الموسم".