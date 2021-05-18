إدارة الزمالك تعتمد تعاقد بناء الاستاد.. وتوافق على تأسيس شركة الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

وافقت لجنة إدارة نادي الزمالك على تأسيس شركة كرة القدم في القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، وفقًا لقانون الرياضة المصري.

وحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للزمالك، فإن إدارة النادي قررت في اجتماعها الذي أقيم اليوم، الإثنين، على تأسيس الشركة وتحديد رأس مالها المبدئي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة شركة الكرة في نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة.

واعتمدت اللجنة المكلفة فإدارة الزمالك، التعاقد مع الانتاج الحربي لبناء فرع النادي والاستاد الخاص به في مدينة السادس من أكتوبر.

الجدير بالذكر أن إدارة الزمالك كانت قد أبرمت بروتوكول تعاون مع الانتاج الحربي من قبل لبناء فرع النادي الجديد والاستاد الخاص به.