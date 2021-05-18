موعد مباراة الهلال والاهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة الهلال والاهلي ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر لها على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.

تنطلق مباراة الهلال والاهلي مساء يوم الاربعاء 19 مايو 2021، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينيتش، وتنقل على القناة الرياضية السعودية الأولى.

وأسندت مهمة التعليق على هذه المباراة للمعلق الرياضي الشهير “فهد العتيبي”، وسيتم نقلها كالعادة عبر القناة الرسمية للرياضية السعودية بموقع يوتيوب.

وتلقى المدير الفني الجديد لنادي الهلال “جوزيه مورايس” أنباء سارة قبل خوض مباراة الاهلي عن جاهزية “فواز الطريس وعبد الله عطيف” بعدما علم بعدم تعافي ياسر الشهراني من الإصابة التي منعته من المشاركة في تدريبات يوم الاثنين 17 مايو.

وسقط الهلال في فخ التعادل الإيجابي 1/1 أمام ضيفه الباطن في الجولة 27، ليفوت على نفسه فرصة توسيع فارق النقاط بينه وبين الشباب الذي خسر في نفس الجولة أمام الإتفاق بنتيجة 4/3.

ويحتل الهلال صدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق 4 نقاط عن الشباب الثاني، و5 نقاط عن اتحاد جدة الثالث، أما الاهلي فقد تراجع إلى المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعدما مُني بـ 7 هزائم متتالية، قبل أن يكسر تلك السلسلة بهدف يتيم من ركلة جزاء نفذها عمر السومة في افتتاح الجولة 27 مطلع هذا الأسبوع.