الاهلي يستبعد مروان محسن عن مواجهة صن داونز!

استبعد النادي الاهلي، مهاجمه الدولي المصري مروان محسن من قائمة الفريق المتجهة إلى جنوب أفريقيا، لملاقاة صن دوانز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مدير الكرة بالنادي الاهلي، “سيد عبد الحفيظ”، أن سبب غياب مروان محسن عن رحلة الاهلي إلى جنوب أفريقيا، هي معاناته من بعض الآلام على مستوى الركبة.

وتجاهل بيتسو موسيماني مروان محسن في المباراة الماضية أمام صن داونز، حيث قرر مواصلة الإعتماد على محمد شريف كأساسي، وأشرك والتر بواليا وصلاح محسن كبدلاء في الشوط الثاني.

وأصبح أمام بيتسو موسيماني ثلاث خيارات في الخط الهجوم في مباراة الإياب أمام صن داونز، وهم “صلاح محسن، محمد شريف ووالتر بواليا”.

وشهدت قائمة النادي الاهلي لمباراة صن داونز، عودة الظهير الأيسر علي معلول ولاعب خط الوسط حمدي فتحي للمرة الأولى بعدما غابا عن الفريق لفترة ليست بالقصيرة بسبب الإصابة التي لحقت بالثنائي.

وستسافر بعثة النادي الاهلي إلى مدينة بريتوريا من مطار القاهرة في تمام التاسعة من مساء اليوم الإثنين.

الجدير بالذكر أن الاهلي حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، سجلهما “طاهر طاهر، وصلاح محسن”، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب “الاهلي We السلام”.

ويحتاج الاهلي إلى تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو على الأقل الخسارة بفارق هدف واحد من أجل حسم تأهله إلى دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.