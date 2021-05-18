الامارات | الجواد «هتال» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن الجواد «هتال» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الجواد هتال، لـ«ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بلقب الجولة الثانية لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ28، التي شهدها مضمار لونغ شامب الفرنسي في باريس، أول من أمس، ضمن مهرجان سباقات الإمارات جينز الفرنسية.

وبرهن هتال ابن «مهب» والفرس «مزنة» قوته وحضوره المميز في المضامير الأوروبية والعالمية، ونجح في رفع رصيد انتصاراته إلى ستة انتصارات متتالية من أصل سبع مشاركات، كما يحتل تصنيف (118).

وفاز «هتال» بفارق طولين ونصف الطول عن صاحب المرتبة الثانية «ملبي» ابن داحس للشقب ريسينغ، فيما حل في المركز الثالث «نو اند نو الموري» ابن نظام، وجاء رابعاً «ابن غدير»، وجاء في المركز الخامس «سنان» ابن المامون مونلاو.

ونجح البطل من قطع مسافة السباق البالغة 2000 متر عشبي بزمن 2:19:93 دقيقتين، وسبق لـ«هتال» جمع العام الماضي لقبي كأس رئيس الدولة للخيول العربية في دونكستر على الديربي العربي الإنجليزي، إلى جانب الديربي الفرنسي، مؤكداً مكانته الكبيرة وتركيبته النادرة وجودة أدائه في حسم السباقات العريقة.

وقام مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، فيصل الرحماني، ورئيس الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية اوليفيه دويل، بتقديم الكؤوس لمدرب «هتال» توماس دوميلو، والفارس أورتيز مندزابل.

في المقابل، حقق المهر سينت ماركس باسيليكا، المملوك بالشراكة لديرك سميث وجون مجنير ومايكل تابور، لقب سباق الألفي جينز الإماراتي الفرنسي للمهور الذي أقيم لمسافة 1600 متر، برعاية كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وبمشاركة 12 خيلاً، وبمجموع جوائز 600 ألف يورو ضمن الفئة الأولى، وذلك بإشراف المدرب ايدين اوبراين، وقيادة الفارس أورتيز مندزابل، ونجح البطل في قطع مسافة السباق بزمن 1:40:15 دقيقة، وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «كولوسيو»، فيما حل في المركز الثالث «بارشمين».

كما نجحت المهرة كورسامبا، بشعار عبدالله بن فهد العطية، في تحقيق مفاجأة مدوية بفوزها المميز بلقب الألف جينز الإماراتي الفرنسي للمهرات، الذي أقيم لمسافة 1600 متر للفئة الأولى، البالغة قيمة جوائزه 500 ألف يورو، بقيادة كريستيان ديمور، وإشراف المدرب جون كلود، وبفارق طول وربع الطول عن «مذر ايرث»، في حين جاءت في المرتبة الثالثة «كينيلا».

من جانبه، أشاد مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة فيصل الرحماني، بالانطلاقة القوية والمميزة للكأس الغالية، ضمن أشهر مهرجان عالمي للخيول المهجنة الأصيلة، المتمثل بالبريكنس ستيكس ومهرجان سباقات الجينز الإماراتي الفرنسي، معرباً عن فخره واعتزازه بالنجاح الكبير والمبهر الذي حققه السباق بمحطته الافتتاحية والثانية، ومدى اهتمام الإعلام الأميركي والفرنسي بالسباقين، مؤكداً أن هذا الأمر يدل على المسيرة التاريخية المميزة لسلسلة سباقات الكأس الغالية، ودورها الكبير في ترك الأصداء الواسعة في كل محطة من محطاتها التي تطوف العالم، مبيناً أن السباقات تترجم حرص واهتمام القيادة الرشيدة لإبراز التراث، والترويج لعراقته وأصالة الخيل العربي.

«باديس دي» يحقق الثلاثية في أميركا

حافظ الجواد «باديس دي» على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطته الأميركية الأولى التي أقيمت السبت الماضي، في مضمار بيملكو الرملي العريق في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأميركية، ضمن أجندة سباقات النسخة الـ28.

وبحفاظه على اللقب، تمكن «باديس دي»، البالغ من العمر 10 سنوات، من تحقيق الثلاثية بحصاده الكأس الغالية ثلاث مرات، بعد نسخة 2016 والنسخة الماضية والحالية، ليتربع على عرش الأبطال، ويؤكد جدارته وتألقه الكبير في سباقات كأس رئيس الدولة في أميركا، كما رفع الجواد رصيد إنجازاته إلى 30 انتصاراً من 51 مشاركة.

• المهر سينت ماركس ظفر بلقب سباق الألفي جينز الإماراتي الفرنسي لمسافة 1600 متر.

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