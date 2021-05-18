الامارات | اختتام فعاليات بطولة «اس فور جود» للتنس بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات بطولة «اس فور جود» للتنس بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أمس فعاليات النسخة الأولي من بطولة «إس فور جود» 2021 لرياضة التنس بنجاح، بعد أسبوعين من المباريات التي جمعت نخبة من أبرز مواهب اللعبة في دبي، بهدف تسليط الضوء على الشهر العالمي للتوعية بالتوحد، ونشر الوعي حول كيفية التعامل مع مرضى التوحد.

وقال بيان صحافي: «تم تنظيم فعاليات البطولة من قبل أكاديمية راكيتس، إحدى أبرز أكاديميات التنس التي تتخذ من دبي مقراً لها، بالتعاون مع المبادرة التي نظمها حسين ندا (17 عاماً)، وهو طالب في الصف الحادي عشر بالمدرسة الأميركية بدبي، وأحد أفضل لاعبي التنس في المدينة لربط عشاق التنس مع بعضهم بعضاً من خلال بطولة مبتكرة وشيقة». وشارك في المباريات بعض من أفضل لاعبي التنس في دبي، من جنسيات وفئات عمرية مختلفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news