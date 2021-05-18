الامارات | الظاهري: «جمهور الكأس» مقدمة لحضور المشجعين خلف المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن الظاهري: «جمهور الكأس» مقدمة لحضور المشجعين خلف المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الأمين العام لاتحاد كرة القدم، محمد الظاهري، أن نهائي كأس رئيس الدولة له أهمية كبيرة لدى اتحاد اللعبة والجمهور والأندية، مشيداً بالاحتفالية التي رافقت الحدث الأغلى في الكرة الإماراتية، وعودة المشجعين للمدرجات التي تعتبر مقدمة تسمح بحضور الجماهير بصورة مستمرة مستقبلاً في مباريات المنتخب بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات أمم آسيا 2023 في يونيو المقبل في دبي، على حد تعبيره.

وقال في تصريحات صحافية: «الاحتفالية جاءت على قدر الحدث وأهميتها، وليس هناك حدث كروي أهم من حدث بقيمة نهائي كأس رئيس الدولة، درة الكؤوس وأغلى البطولات».

وأضاف: «كان لدينا حرص شديد على أن تقام المباراة في إطار يحفل بالمفاجآت والاحتفالات المبهجة، لتصل الرسالة الإماراتية التي تحمل التعبير عن الوفاء والولاء للقائد، إلى العالم أجمع».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news