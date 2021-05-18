الامارات | %80 من اليابانيين يعارضون إقامة أولمبياد طوكيو العام الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن %80 من اليابانيين يعارضون إقامة أولمبياد طوكيو العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعارض أكثر من 80% من اليابانيين استضافة طوكيو الألعاب الأولمبية الصيفية المؤجلة من 2020 إلى الصيف المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك قبل أقل من 10 أسابيع على موعد انطلاقها.

ويأتي أحدث استطلاع للرأي بعد تمديد اليابان حالة الطوارئ الجمعة الماضي في ظل مواجهتها الموجة الرابعة من الفيروس. وأدى الارتفاع في الحالات إلى ضغوط على النظام الصحي.

وفي استطلاع لصحيفة «أساهي شيمبون» اليومية، فضّل 43% من المستطلعين إلغاء الألعاب، فيما يقف 40% مع التأجيل. وارتفع عدد الراغبين في الإلغاء من 35% الشهر الماضي إلى 43%.

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