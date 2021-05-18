الامارات | الجولة الأولى لكأس الجوجيتسو تنطلق الجمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الأولى لكأس الجوجيتسو تنطلق الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الجوجيتسو عن تنظيم الجولة الأولى من كأس رئيس الدولة للجوجيتسو في صالة جوجيتسو أرينا في العاصمة أبوظبي يومي 21 و22 مايو الجاري.

وتشهد البطولة هذا العام إدراج منافسات السيدات ضمن برنامجها الحافل، في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة للدور الذي أصبحت تلعبه المرأة الإماراتية على صعيد رياضة الجوجيتسو وغيرها من الرياضات المختلفة.

وقال بيان صحافي: «ترحب البطولة بأوسع مشاركة من الرياضيين من مختلف الأوزان، للتنافس بنظام الحزام المفتوح ضمن فئات الناشئين (تحت 16 عاماً) والشباب (تحت 18 عاماً) والكبار (فوق 18 عاماً)».

وقال الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، فهد علي: «تأتي بطولة رئيس الدولة للجوجيتسو في توقيت مثالي، حيث يستعد اللاعبون واللاعبات للمشاركة في مجموعة متنوعة من المنافسات المحلية والعالمية داخل الدولة وخارجها، ومنذ انطلاقة الموسم الرياضي 2021، لم تتوقف عجلة البطولات عن التحرك، وشهدت بطولات الاتحاد إقبالاً كثيفاً من قبل أبرز نجوم اللعبة المحليين والعالميين، وأثبتت أبوظبي من جديد أنها موطن للجوجيتسو».

وتقام منافسات السيدات في اليوم الأول من البطولة الجمعة الموافق 21 مايو الجاري، فيما سيشهد اليوم التالي الموافق 22 مايو الجاري إقامة منافسات الرجال.

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