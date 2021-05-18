الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغريدة

تفاعل مغردون على «تويتر» مع تغريدة نشرها نجم الوصل السابق فهد خميس، قال فيها: «ركلة جزاء من وحي الخيال»، معلقاً على ركلة الجزاء الأولى التي حصل عليها شباب الأهلي أمام النصر، إذ استغرب بعض المغردين دعمه للمنافس التقليدي لـ«الإمبراطور».

تبادل

تدرس إدارة نادٍ محترف عرضاً قُدّم لها من نادٍ آخر يقضي بالتنازل عن عقود ثلاثة لاعبين مقابل التعاقد مع لاعب موهوب يلعب في خط الدفاع وينتظره مستقبل باهر، وذلك في صفقة تبادلية.

قيمة

رفع وكيل أعمال الهداف البرازيلي، الذي أسهم في نجاح فريقه بقوة في الموسم الماضي لدوري الخليج العربي، قيمة لاعبه المادية لمستوى قياسي جعل مهمة التجديد له أو الانتقال لنادٍ آخر بالغة الصعوبة، ما جعله من دون نادٍ.

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